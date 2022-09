80% dos eleitores defendem manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023

Neste sábado (10) foram divulgados os dados da pesquisa do Datafolha, encomendada pela Globo e pelo jornal “Folha de S. Paulo”, onde foi mostrado que 82% dos eleitores defendem a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 em 2023.

Atualmente, o Auxílio Brasil possui o valor de R$ 600, assim como definido na emenda constitucional, promulgada pelo Congresso. Contudo, no Orçamento Anual para 2023, enviado nas últimas semana, o valor do benefício deve retornar ao patamar de R$ 405 em janeiro.

O benefício é destinado às famílias que se enquadram no perfil de vulnerabilidade social previsto no programa. As famílias beneficiárias do programa também têm direito ao Vale Gás no valor de R$ 110. O atual valor do benefício é resultado da Emenda Constitucional, promulgada pelo congresso, onde foi ampliado o volume de benefícios destinados à população de baixa renda no país.

A pesquisa informa que, 8% dos entrevistados acreditam que o valor deve ser reduzido e voltar ao patamar de R$ 400. Outros 2% defendem um aumento no auxílio e 3% acreditam que o Auxílio Brasil deveria acabar.

Dentre os entrevistados que recebem o benefício, 90% desejam que o valor seja mantido por mais um ano. Já outros 5% defendem a redução para R$ 400, 1% pede um valor mais alto, 1% quer o fim do programa e o restante não soube opinar.

Detalhes da pesquisa eleitoral

O levantamento realizado ouviu 2.676 pessoas em 191 municípios, durante os dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro para a pesquisa é de 2% para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-07422/2022.

Dentre os pesquisados, o percentual que defende a manutenção do valor do Auxílio Brasil é equivalente entre os eleitores do Lula (84%) e Bolsonaro (81%). Quando questionados sobre qual presidenciável tem mais chances de manter o valor do auxílio ao longo de 2023, 45% apontaram o Lula, e 40%, Bolsonaro.

Por fim, 2% indicaram o Ciro Gomes, enquanto 1% indicou a Simone Tebet. Para 4% dos entrevistados, nenhum dos candidatos deve manter o valor do Auxílio Brasil para o ano de 2023.

Eleitores que recebem o Auxílio Brasil

Dentre os eleitores que recebem o benefício social, 53% indicaram que Lula tem mais chances de manter o benefício. Já Bolsonaro é apontado por 37% dos entrevistados. Ciro e Tebet foram indicados por 1%.

O Datafolha também perguntou aos eleitores entrevistados se recebem algum benefício do governo federal, se sim, qual deles. Ao todo, 26% dos entrevistados responderam que recebem ou moram com alguém que recebe o Auxílio Brasil. O valor é equivalente ao da pesquisa realizada anteriormente, quando 24% dos entrevistados deram a mesma resposta.

O segundo benefício mais comum entre os entrevistados, além do Auxílio Brasil, é o Vale Gás do governo federal: 8% dos entrevistados informaram que recebem ou moram com alguém que recebe. No contexto geral, 28% dos eleitores recebem ou moram com alguém que recebe um ou mais benefícios do governo federal. Na pesquisa realizada anteriormente, a mesma pergunta foi afirmada por 25% dos entrevistados.