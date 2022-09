9 maneiras de corrigir o aplicativo T-Mobile continua parando no Android/iPhone

Todos nós sabemos o quão importante é o aplicativo T-Mobile. Mas, se você não sabe, deixe-me dizer que você pode simplificar sua vida móvel com o aplicativo T-Mobile. Tudo o que você precisa fazer é usar um polegar para gerenciar sua conta e serviços.

É um serviço gratuito que permite acessar mais de 90 dos vídeos e canais de streaming mais populares. Muitos usuários do aplicativo móvel T relataram que o software frequentemente trava nos últimos meses, exibindo “Infelizmente, a T-Mobile parou.”

Então, se você achar que o T mobile continua parando, então, felizmente, temos algumas correções para esse problema. Assim, agora você não precisa se preocupar e simplesmente executá-los para corrigir o O aplicativo T-mobile continua parando erros.

Qual é a razão por trás do aplicativo T-Mobile continua parando no Android/iPhone?

Portanto, pode haver diferentes razões pelas quais você enfrenta o problema da T-Mobile parando no Android/iPhone. Mas, o motivo mais genuíno que encontramos tem o potencial de ocorrer esse problema mencionado abaixo:

Você está usando um aplicativo móvel T desatualizado. Não é permitido usar uma VPN para acessar o aplicativo. No seu Android/iPhone, você tem o modo Easy ativado no aplicativo móvel T. Há muitos dados inúteis armazenados no aplicativo móvel T. Os arquivos T-Mobile devem estar danificados.

Corrigir o aplicativo T-Mobile continua parando no Android/iPhone

Muitos recursos estão disponíveis no aplicativo T-Mobile, incluindo experimentar a rede T-Mobile com o Network Pass, comparar o desempenho da rede com o Network Scorecard etc. Se o aplicativo T-Mobile continuar parando no seu dispositivo, pode ser muito frustrante. Felizmente, temos algumas correções mencionadas abaixo que ajudarão você a corrigir o problema que a T-Mobile continua parando.

Reinicie seu dispositivo

É possível que seu dispositivo esteja tendo um problema com o aplicativo T-Mobile. Você precisa reiniciar seu dispositivo depois de fechar o aplicativo T-Mobile. Você poderá usar o T-Mobile App após reiniciar seu dispositivo. Portanto, reinicie seu dispositivo Android/iPhone e verifique se a T-Mobile continua interrompendo o problema.

Verifique se há conexão estável com a Internet

É comum que seu aplicativo T-Mobile continue parando se sua conexão com a Internet estiver instável. Portanto, é vital garantir que você tenha uma conexão estável com a Internet.

Para determinar se sua conexão é a causa do problema do aplicativo T-Mobile, alterne entre Wi-Fi e dados móveis. Você também deve verificar a velocidade da sua internet usando o site Speedtest.net e verificar se o problema foi resolvido.

Tente fechar e reabrir o aplicativo T-Mobile

Quando ocorrem problemas relacionados ao aplicativo T-Mobile, fechar e reabrir o aplicativo às vezes os corrige. Você deve fechar o aplicativo T-Mobile e tentar reabri-lo para resolver quaisquer problemas associados a ele. Você poderá usar o aplicativo T-Mobile normalmente após essa correção. No entanto, você pode tentar outras correções se o aplicativo T-Mobile continuar parando.

Limpar o cache do aplicativo T-Mobile

Na maioria das vezes, limpar o cache do aplicativo da T-Mobile resolve problemas com o aplicativo. Você precisa limpar o cache do aplicativo T-Mobile para corrigir o problema do aplicativo T-Mobile. No entanto, para limpar o cache do aplicativo T-Mobile, siga estas etapas:

Para usuários do Android:

Inicialmente, vá para definições . Em seguida, localize o Aplicativo T-Mobile e clique sobre isso. Por fim, toque em Limpar cache . O cache do T-Mobile App será limpo.

Para usuários de iPhone:

Em primeiro lugar, vá para o iPhone definições . Em seguida, clique no botão Em geral . Em seguida, localize o Aplicativo T-Mobile e clique sobre isso. Por fim, toque no iPhone Armazenar e acertar o Descarregar aplicativo botão.

O aplicativo T-Mobile continua interrompendo o problema pode ser corrigido atualizando-o com a versão mais recente, porque as versões antigas às vezes não funcionam corretamente.

Além disso, atualizar o aplicativo T-Mobile para a versão mais recente corrigirá quaisquer erros anteriores descobertos pelo suporte da T-Mobile. Portanto, você pode fazer isso e verificar se a T-Mobile continua interrompendo o problema ou não.

Excluir e reinstalar o aplicativo T-Mobile

Se você estiver tendo problemas com o aplicativo T-Mobile, exclua-o e reinstale-o. Às vezes, os problemas do aplicativo T-Mobile podem ser resolvidos desinstalando e reinstalando o aplicativo.

Portanto, é recomendável que você primeiro desinstale o aplicativo do seu telefone e depois o reinstale novamente para garantir que o aplicativo T-Mobile continue interrompendo o problema.

O aplicativo T-Mobile pode parar se as configurações de data e hora do seu dispositivo não estiverem sincronizadas com o relógio em tempo real do seu dispositivo.

Você deve sincronizar a data e a hora do seu dispositivo com a hora real no dia em que deseja usá-lo. Feito isso, verifique se o aplicativo T-Mobile está funcionando corretamente ou não.

Desativar VPN

Se você estiver usando uma VPN em seu dispositivo e fazendo login com ela habilitada, talvez não consiga acessar o T-Mobile App. Portanto, tente desabilitar a VPN primeiro no seu dispositivo e verifique se o problema com o T-mobile foi resolvido.

Verifique a compatibilidade

Se o aplicativo T-Mobile continuar parando no seu dispositivo, talvez seja necessário verificar a compatibilidade do seu dispositivo com o aplicativo T-Mobile. Você pode usá-lo em outro dispositivo compatível com o aplicativo T-Mobile, caso o seu não seja. Além disso, usar um dispositivo compatível com o aplicativo da T-Mobile resolverá todos os seus problemas com o aplicativo.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

O que o aplicativo T-Mobile faz?

Sua conta pode ser gerenciada, seu saldo pode ser verificado e você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente da T-Mobile com este aplicativo para smartphone.

O que causa o erro pop-up do T Mobile?

Existem muitas causas de problemas, incluindo software desatualizado, hardware desatualizado, programas excluídos e outros. Para obter assistência com qualquer uma das opções mencionadas acima, ligue para o atendimento ao cliente da T-Mobile, que o ajudará em todas as etapas do processo.

O que acontece se você forçar a interrupção do aplicativo T-Mobile?

O problema pode ser resolvido reiniciando o telefone depois de forçar o fechamento do aplicativo T-Mobile. As pessoas às vezes têm problemas para interromper o programa porque habilitaram o uso de dados em segundo plano. Por esse motivo, sugerimos desativar o consumo de dados em segundo plano, se você o tiver ativado.

Da mesa do autor

Então, é assim que consertar o aplicativo T-Mobile continua interrompendo o problema. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, você pode comentar abaixo se tiver alguma dúvida ou pergunta.

