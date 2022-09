A FAZENDA: Bia se revolta com Shay e discute com o Fazendeiro | A Fazenda 14 – A Fazenda 14

Durante a função de Bia, que era cuidar das aves, a peoa encontrou dificuldade para desempenhar as obrigações. Revoltada com a falta de suporte do Fazendeiro, a modelo subiu até a Sede e acordou o iraniano o confrontando por atitude. Segundo ela, Shay deveria estar na área externa da Sede para ajudá-la, e não dormindo. A situação causou confusão entre os dois. Confira!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.