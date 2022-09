A FAZENDA: Confira 10 provas de que a treta entre Deolane e Deborah poderia acontecer em uma sala da 5ª série – Fotos

A sede de A Fazenda 14 está pegando fogo! Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque têm protagonizado uma série de tretas que estão movimentando o reality. Entre xingamentos e deboches, as peoas acabaram perdendo a linha e usaram argumentos que não são comuns para duas mulheres adultas. Confira 10 provas de que a treta entre a advogada e a atriz poderia acontecer em uma sala da 5ª série Reprodução/Record TV

Não demorou muito tempo para as peoas se peitarem, mas, devido a aproximação, Deborah acabou cuspindo na adversária. “Tá caindo a baba”, reclamou Deolane fazendo voz de nojo. A atriz devolveu: “Pede pra me expulsar”. Reprodução/Record TV

Quem nunca se deparou com uma briga na hora de ir embora ou prometeu sair na mão com alguém no final da aula? Pois bem, Dra. Deolane já deu o recado: “Lá fora nós resolvemos”. Reprodução/Record TV

E quando a gente devolvia o xingamento para não sair por baixo na treta? Deborah não perdeu tempo e revidou: “Forçada, eu? Falou a rainha da ‘forçação'”. Reprodução/Record TV

Incomodada com o deboche da adversária enquanto tentava conversar com Pétala, Deborah disparou: “A boba da corte quer ficar aqui rindo”. Reprodução/Record TV

“Fênix. Vai ressurgir da Fênix”, zombou Deolane do bordão da atriz e fez um símbolo de pássaro com as mãos. Será que ela conseguiu tirar Deborah do sério? Reprodução/Record TV

Pois, a atriz não deixou barato e disse: “Ai como eu desequilibro a doutora. Você tá off, não tá roteando”, fazendo gestos engraçados com a mão, em referência ao bordão de Deolane. Reprodução/Record TV

“Não te interessa”, disse a advogada ao ser questionada por Deborah sobre uma informação que sabia. Quem nunca se recusou a falar algo porque estava bravo com a pessoa que atire a primeira pedra! Reprodução/Record TV

No meio da discussão, as duas fizeram sons engraçados e gestos com as mãos. Ninguém entendeu o sentido, mas Deborah disse: “Faz aí que você é minha fã“. Reprodução/Record TV

Também em outro momento, a advogada fingiu que estava engasgando enquanto a atriz reclamava com ela Reprodução/Record TV