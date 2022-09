A FAZENDA: Confira quem votou em quem na segunda formação da Roça de A Fazenda 14 – A Fazenda

A segunda Roça de A Fazenda 14 se formou com muita treta no ar de Itapecerica! Os peões foram firmes em suas justificativas de voto na noite da última terça-feira (27), o que acirrou ainda mais as rivalidades.



Por ter vencido a Prova de Fogo, Deolane era a dona do Lampião do Poder e ficou com a Chama Vermelha. Ela presenteou sua amiga Pétala com a Chama Amarela.



Na sequência, o Fazendeiro Shay indicou Vini Butter para a berlinda em um momento bastante conturbado. Os votos da sede se concentraram em Deborah Albuquerque, especialmente quando Deolane usou o Poder da Chama Vermelha para transferir os votos de Bia Miranda para a sua grande rival no reality rural.



Como foi a mais votada na noite, Deborah puxou Ingrid da Baia, o que desagradou a peoa. Já na dinâmica do Resta Um, Rosiane sobrou e ficou com a última vaga da berlinda. Por fim, ela decidiu vetar Deborah da Prova do Fazendeiro, que acontece ao vivo nesta quarta-feira (28).



Veja como os peões votaram:







