A FAZENDA: Deborah fica com medo de touro e pede ajuda aos peões | A Fazenda 14 – A Fazenda

Durante as tarefas matinais dos peões, Deborah precisava passar por dentro do cercado onde ficam a vaca, o touro e o bezerro. Assim que ela se aproximou da cerca, o touro começou a correr em sua direção, assustando a peoa. Durante várias vezes, o animal correu para perto de Deborah, que pediu ajuda a Tati e Shay para conseguir chegar até as lhamas.



