Durante uma conversa com Ingrid e Lucas, Deolane comentou sobre algumas atitudes negativas que Shay teve com Kerline ao longo da noite da festa. Surpresa com a revelação, a apresentadora pediu aos peões que não contem outras coisas para ela, pois não vai poder dividir com suas amigas. Confira!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.