Em conversa com peões, Deolane contou que cogitou usar seu Poder do Lampião com Babi. A chama vermelha, indicava que quem a possuísse poderia transferir todos os votos de um peão para outro. A advogada comentou que considerou usá-lo com a atriz, mas decidiu manter o voto em Deborah por estratégia. Veja!



