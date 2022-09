No decorrer da segunda formação da roça desta temporada, Deolane e Deborah trocaram votos. Sendo adversárias desde o início da edição, a rivalidade das peoas só aumenta, e durante a votação não foi diferente. As duas protagonizaram mais uma discussão, com direito a intervenção de Adriane Galisteu. Confira!



