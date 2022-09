A FAZENDA: Deolane sobre treta com Deborah: “Não te desmereci como mulher” – A Fazenda

Na cozinha da sede de A Fazenda 14, Deolane Bezerra compartilhou com os peões uma parte da conversa que teve com Deborah Albuquerque e arrancou risadas de Pelé Milflows. A doutora ainda disse que segue invicta no jogo maluco.



“A Deborah querendo me endoidar ontem, [perguntou] se eu a achava bonita e eu disse que achava linda e [ela perguntou] se quando eu sair não vou querer pegá-la na rua”, contou a advogada, que fez os peões rirem alto em A Fazenda 14.



Deolane deixou claro para a rival que é um jogo. “Eu briguei com você, falei os palavrões mais horríveis do mundo, mas não te desmereci como mulher”.



Assista ao vídeo: