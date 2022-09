A FAZENDA: Dinâmica do Rançometro leva Sede a loucura e elenco protagoniza chuva de brigas | A Fazenda 14 – A Fazenda

No decorrer da dinâmica os peões precisavam nomear 3 jogadores em referência a frases usadas em edições anteriores: “ta no spa”, fase dita por Jojo, “não tem como te defender”, por Lu Schievano e “cobra caninana” de Rico. A atividade gerou muitas confusões entre os competidores e garantiu o verdadeiro fogo no feno para a noite. Confira tudo!



