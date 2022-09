A FAZENDA: Em clima de romance: veja os crushes de A Fazenda 14! – Fotos

A Fazenda 14 entra na sua terceira semana e o elenco já entregou tudo: teve beijão, declaração de amor, amigo ‘fura olho’ e até amor platônico. Que tal conferir o que os peões já aprontaram na sede?

Abrindo a lista de crushes da temporada, nada melhor do que um amor mais do que declarado, não é mesmo? Tiago mostrou para todo o Brasil seu crush pela advogada ainda nos primeiros dias de convivência. E não parou por aí: teve declaração de amor à moda antiga, com a entrega de flor

Após “pouca” pressão dos peões, Kerline deu um beijão em Shay e protagonizou uma cena de novela! Deu para sentir o clima que estava rolando entre os dois no decorrer da segunda festa. Será que esse casal vai protagonizar mais momentos como este ao longo da edição?

Também não dá para esquecer do “ship” favorito dos peões: Iran e Babi! Os atores não se desgrudam desde que chegaram em A Fazenda. Será que é amor ou amizade?

Ainda na segunda festa, Tati Zaqui e Thomaz levaram os peões à loucura com um beijão! Eles começaram a flertar em tom de brincadeira para provocar ciúmes em Vini, mas acabaram curtindo a noite no maior love

Vini deixou mais do que claro desde o começo do reality seu interesse por Tati, o peão contou para todos seus amigos e recebeu diversos conselhos para investir na cantora. Porém, ele justificou que não queria dar “espaço ao inimigo” e, com isso, talvez tenha perdido sua chance com a peoa. Seu amigo Thomaz não se importou com divisão de grupos na hora de chegar na gata

Ingrid também já deu indícios que pode estar interessada em Tiago. A peoa também já demonstrou uma queda por Vini, mas já deixou claro que passou e seu foco agora é outro

Há quem diga que Shay é caidinho por Pétala, o próprio peão já confessou ao seu amigo Pelé Milflows, durante uma conversa na Casa da Árvore. Ele disse que simpatiza com a peoa e poderia estar apaixonado por ela. Já a empresária diz não querer nadinha com o iraniano e antes de entrar revelou que tem alguém a esperando do lado de fora