Em conversa franca com Iran, Vini afirmou que não acredita na desestabilidade emocional demonstrada por Deborah Albuquerque. O peão ainda disse ter reparado que a peoa se preocupa sempre com o posicionamento das câmeras dentro do reality rural. “É tudo pensado”, falou Vini.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.