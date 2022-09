A FAZENDA: Entenda a “treta do esterco” entre Ingrid Ohara e Vini Buttel em A Fazenda – A Fazenda 14

Parece que o resultado da Prova do Fazendeiro mexeu com os ânimos dos peões, ou melhor da peoa Ingrind Ohara. A madrugada desta quinta-feira (29) foi turbulenta e rendeu muitas brigas entre os moradores da sede de A Fazenda 14. Entenda!



Após a disputa pelo chapéu, Ingrid estava desabafando com os peões e contando o motivo pelo qual ficou revoltada com Vini Buttel. A peoa comentou que não achou justa a vitória dele, que seguiu a estratégia que ela começou a traçar durante a Prova do Fazendeiro.



Algum tempo depois, Ingrid pegou um saco e encheu de esterco de cavalo. A peoa se dirigiu até o baú onde ficavam as roupas de Vini e jogou tudo o que recolheu em cima dos pertences do peão.



Os competidores que estavam no quarto ficaram chocados com a atitude da apresentadora, que logo acabou se envolvendo em nova confusão na sede.



Tiago passou por Ingrid e a chamou de louca. Irritada, ela partiu para cima do peão para tirar satisfações, já que entendeu que aquilo não o afetava e ele não tinha razão para tomar partido e a ofender.



Enquanto, Pelé Milflows tentava acalmar a apresentadora após a briga com Tiago, Vini apareceu na área externa. Ingrid e o influenciador passaram a trocar ofensas e provocações e não demorou para a treta começar. “Sua cara de fedelha”, gritou ele. Os outros peões tentaram controlar a situação.



Reunidos na cozinha, Vini e seus amigos pensaram em ideias para se vingar da atitude de Ingrid. O influenciador pensou em manchar as peças dela e Bia sugeriu que eles queimassem.



Durante a delegação de tarefas na manhã desta quinta (29), Vini aproveitou para alfinetar Ingrid, que na oportunidade se desculpou com os participantes, porém, não com o novo Fazendeiro.



“Você já viu sua caixa de maquiagens? Então, se continuar sem se desculpar aí que não vai ver mesmo”, disparou Vini após Ingrid se recusar a pedir perdão. O clima ficou tenso entre os dois.



