A FAZENDA: Entenda o que há por trás do novo embate entre Ruivinha de Marte e Deolane – A Fazenda

A influenciadora Ruivinha de Marte e a advogada Deolane Bezerra protagonizaram mais um bate-boca em A Fazenda 14.



Após o programa exibido na noite de terça-feira (27), Deolane provocou Ruivinha, a acusando de ter “dupla personalidade” e afirmando que a peoa é sozinha e sem amigos. Ruivinha não se intimidou e retrucou as farpas. Ironicamente enquanto fingia “idolatrar” Deolane, ela respondeu: “Você quer que eu te adore?”. E logo disparou: “Que energia ruim, Deus me livre!”



O ponto de partida desta nova treta foi a dinâmica do Rançômetro! A atividade, que foi ao ar na última segunda-feira (26) deu o que falar e abalou demais o emocional dos peões! Funcionava da seguinte forma: cada peão deveria escolher três oponentes para ocuparem púlpitos relacionados a três diferentes características, representadas por pérolas que fizeram história no reality rural: “Está no SPA”, “Não tenho como te defender” e “Cobra Caninana”.

É a confusão logo se instalou. Tanto Deolane Bezerra quanto Pétala Barreiros apontaram Ruivinha de Marte como se estivesse em um SPA. A influencer, por sua vez, apontou Pétala como Cobra Caninana.

A empresária não gostou nem um pouco de ser colocada nessa posição por Ruivinha e logo alfinetou: “Não tenho interesse em discutir com quem tem dupla personalidade”. “Você diz que eu tenho dupla personalidade, mas você também tem, porque você usa uma borboleta para se identificar, mas na verdade você é uma cobra!”, rebateu Ruivinha.

A partir daí, o clima pesou e a tensão se instalou entre as três peoas. A briga se arrastou até o dia seguinte, pois Deolane Bezerra não perdeu a oportunidade de descarregar novamente todo o seu ranço em Ruvinha de Marte após a transmissão do programa ao vivo de terça (27).



Mas para quem pensa que a treta de Deolane nesse momento foi apenas com a Ruivinha, está enganando!



A advogada voltou a discutir feio com Deborah Albuquerque. As duas não economizaram em ofensas e acusações durante a troca de votos para a formação da Roça. “A Deborah espelha falsidade, mentira, arrogância!” disse Deolane. Já a atriz afirmou: ”A Deolane tem uma soberba e uma arrogância que eu desconhecia! Ninguém é obrigado a babar ovo dela!”. E completou: ”Eu sou a braba, a braba tem nome e é Deborah Albuquerque e não Deolane!







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.