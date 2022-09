A FAZENDA: Estrategista de plantio: confira como foi a vitória de Vini na Prova do Fazendeiro  – Fotos

A Prova do Fazendeiro exigiu raciocínio rápido e uma boa dose de sorte dos competidores. Ingrid, Rosiane e Vini disputaram o chapéu mais cobiçado da sede na última quarta (28) em um desafio que deixou o público com os olhos grudados na Record TV. Confira como foi a vitória de Vini!

Já no Fazendão, os roceiros passaram por uma sabatina de Galisteu e responderam quem ficaria feliz com a vitória deles e quem não iria gostar muito. Um aquecimento e tanto antes da prova!

Para vencer o desafio, os peões deveriam chegar ao centro do tabuleiro e pegar o chapéu do Fazendeiro . Porém, esse percurso não seria nada fácil

Alguns pisos falsos fizeram com que os participantes voltassem ao ponto de partida, como Ingrid, que precisou retornar mais de uma vez

Rosi chegou muito perto do chapéu, mas após um “passo em falso” rumo a oitava casa, teve que retornar ao início

Vini que começou a Prova do Fazendeiro atrás de Ingrid e Rosi, lançou mão da estratégi a e percebeu rápido qual seria o melhor caminho para vencer. Ao seguir os acertos das rivais, ele reduziu suas chances de cair e quando chegou na última casa só tinha uma opção

Após a vitória do peão, o retorno dos competidores para a sede foi emocionante! Vini entrou aos gritos e seus aliados se juntaram para comemorar sua vitória. Rosi e Ingrid foram consoladas pelos outros peões. Em seguida, as roceiras Deborah, Ingrid e Rosi pediram votos para o público pela permanência no jogo.

