No segundo GalisTour da temporada, Adriane Galisteu comenta as principais tretas que rolaram durante a formação da Roça que aconteceu na última terça-feira (27). Veja as reações da apresentadora!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.