No sofá da sala, Ingrid desabafava com Kerline sobre sua chateação com Tati Zaqui quando a funkeira chegou. A influenciadora digital expôs à amiga seus motivos e foi rebatida: “Não quero mais conversar de jogo com você”. Chateada, Ingrid saiu chorando para o quarto.



