Ingrid é a nova responsável por cuidar dos porcos. Ao chegar para soltar os animais, ela foi cheia de animação esperando que eles saíssem do recinto assim que ela liberasse a cerca. Mas os bichinhos continuaram dentro do cercado, enquanto Ingrid entrava para fazer com que eles saíssem.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.