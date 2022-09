A FAZENDA: Lucas recebe advertência por maus-tratos ao bezerro | A Fazenda 14 – A Fazenda

Durante os cuidados matinais com o Bezerro, Lucas foi agressivo verbalmente em uma conversa com o animal, descumprindo uma das regras mais básicas do reality, que se refere ao compromisso com o bem estar dos bichos. Em seguida, o peão foi advertido pela atitude e a Sede recebeu uma nova alerta quanto a norma. Veja!



