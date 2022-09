A FAZENDA: Lucas Santos inaugura o Rancho do Fazendeiro  – A Fazenda

A décima quarta temporada de A Fazenda trouxe um novo espaço que promete ainda mais fogo no feno: o Rancho do Fazendeiro!

O espaço VIP é um presente para os Fazendeiros da Semana, que podem passar bons momentos com seus comparsas em um ambiente mais reservado e aconchegante, com comes, bebes e diversão.



O Rancho proporciona uma privacidade que é difícil de se ver na Sede. Por isso, o fazendeiro e os três peões escolhidos por ele poderão traçar suas estratégias, elaborar planos e, claro, fofocar sobre os outros moradores da sede com mais tranquilidade.

E quem inaugurou esse espaço especial dentro do reality rural foi o Fazendeiro Lucas Santos, o primeiro dessa temporada, e suas três peoas convidadas: Deolane Bezerra, Pétala Barreiro e Ellen Cardoso, a Moranguinho.

Animados, os peões se deliciaram com os quitutes que encontraram no espaço. “Coxinha!”, comemorou Pétala Barreiro.



E por falar em Pétala, a peoa se divertiu no Rancho brincando de jogar dardos em um alvo estilizado com a foto de Tati Zaqui. Foi a própria influenciadora digital que escolheu a foto da cantora para pendurar na parede. Isso porque as duas tiveram um estranhamento anteriormente na sede. “Bruxa má!”, desabafou ela.



E é claro que nessa tarde diferenciada não poderia faltar aquela fofoca temperada com pimenta. Os quatro peões conversaram à vontade sobre os outros participantes e aquilo que está rolando em A Fazenda e, como era de se esperar, sobre as tretas e confusões que marcaram a primeira semana do reality rural.



Como a madrugada pós-festa (17) foi recheada de brigas, choros e discussões, assunto foi o que não faltou dentro do Rancho do Fazendeiro!

Aparentemente, esse novo cantinho vai dar o que falar! Assista ao vídeo:







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.