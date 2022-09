A FAZENDA: O bicho pegou! Infrações causam revolta e discussões entre peões de A Fazenda 14 – A Fazenda 14

Vida de peão não é fácil! Acordar antes do nascer do Sol, dar conta do trabalho rural, cozinhar, limpar, se envolver em tretas e confusões… tudo isso e mais tem feito parte da rotina dos moradores da sede em Itapecerica da Serra (SP).



Imagine, então, acrescentar a essa mistura uma pitada de restrições que estragam, e muito, o humor de todos os peões e atrapalham a convivência?!



Pois foi exatamente isso o que aconteceu nestes últimos dias em A Fazenda 14.



O primeiro a receber uma punição nesta temporada foi o modelo Tiago Ramos. O peão levou bebida da festa, que aconteceu na madrugada do sábado (17) para dentro da sede, o que é proibido no reality rural. Alex Gallete também acabou protagonizando a infração pois, na ocasião, bebeu junto com o colega. Por causa dessa bola fora, todos ficaram 12h seguidas sem água quente.



Inclusive, esse fato foi o que desencadeou uma supertreta envolvendo Tiago e Thomaz.



Mas nem mesmo o dono do Chapéu mais cobiçado ficou fora dessa história. Lucas Santos também cometeu uma infração que trouxe prejuízo para todos da sede.



O Fazendeiro ficou sem microfone em uma área onde isso não é permitido. Por conta do vacilo, tomou punição. Resultado: os peões foram proibidos de usar a piscina e o ofurô durante 24h.



Quem pensa que parou por aí, está muito enganado! Shayan Haghbin conseguiu tomar três punições consecutivas. Duas delas foram pelo mesmo motivo: o peão, que está na Baia, usufruiu da água da sede, o que é contra as regras. Por causa disso, eles novamente ficaram por 12h sem água quente e, pela repetição do erro de Shay, 12h sem gás.



Para concluir a trinca, o participante cometeu nova infração levando uma garrafa de água da sede para a área dos animais. Dessa vez, a punição para todos foi ficar sem água durante 6h.



A repetição seguida dos erros levou alguns peões a perderem a paciência com Shayan. “São três da mesma pessoa!”, reclamou Deolane. “Já foi explicado um monte de vezes!”. Iran Malfitano aproveitou e deu conselhos a Shay, pedindo que evite novas infrações, o que aumentaria ainda mais o clima de tensão na sede.







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar todas as noites, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.