Frustrada com a pressão da convivência e a rotina, Deolane contou aos amigos que considera desistir do reality por estar muito estressada. Entretanto, a advogada disse que se preocupa com o arrependimento que sentiria com a decisão. Assista!



