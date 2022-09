No quarto da sede, Pelé Milflows desabafou com Bárbara Borges sobre sua decepção com um peão. Ele afirmou que estava construindo uma amizade com a pessoa, mas agora percebeu que era falsidade. Babi escutou ao desabafo e aconselhou Pelé.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.