“Uma errou numa proporção muito maior que a outra, a Ker falou uma palavra infeliz, a Deolane falou 20”, disse Deborah em conversa na varanda com Ingrid. As peoas também relataram suas visões do jogo sobre grupos.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.