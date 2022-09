A FAZENDA: Peões precisam provar que são bons de laço na Prova do Fazendeiro desta quarta (21) – A Fazenda 14

Nesta quarta-feira (21) tem disputa entre Deborah, Bruno e Shay em A Fazenda. Para ganhar o chapéu de Fazendeiro da semana, eles terão que ralar, e muito!

Os peões vão ter que provar que são bons de laço para levar uma “boiada” que fugiu do estábulo de volta para a sua Fazenda. Os confinados participam da prova simultaneamente.

Na prova rural, é fundamental ter agilidade, atenção, mira e concentração, habilidades fundamentais para quem almeja ser o novo Fazendeiro da semana. Vence quem completar primeiro o desafio.

A Fazenda é apresentada por Adriane Galisteu e vai ao ar todos os dias na tela da Record TV, com direção de núcleo de Rodrigo Carelli. De segunda a sexta, às 23h. No sábado, às 22h45, e no domingo após o programa Domingo Espetacular.