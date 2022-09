Em conversa, Deolane pergunta para André qual a relação dele com o seu grupo de amigos, se ele está fechado ou não com a aliança deles. O cantor, não respondeu com palavras mas deixou no ar que a resposta era sim, e ainda justificou que corresponde com atitudes, e os amigos comemoraram. Confira!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.