Enquanto descia para a Baia com Kerline e Ruivinha de Marte, Rosi disse que não pediria desculpas a elas pela briga que teve com Ingrid durante o programa desta quinta-feira (29). Ela explicou suas chateações e as meninas entenderam.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.