A FAZENDA: Ruivinha tem crise de choro após ser chamada de “planta” – A Fazenda

O fogo no feno está mexendo com as emoções de Ruivinha de Marte. Após mais uma dinâmica sendo exposta como “planta”, a cantora se rendeu ao choro e lamentou a forma como os peões a enxergam no jogo: “Até as pessoas que eu achei que não falariam isso pra mim, falaram”, disse soluçando de chorar.



Vale lembrar que Ruivinha foi apontada como planta durante a dinâmica “Quem planta, colhe”, no programa Hora do Faro. Na ocasião, Vini opinou: “Ela é uma pessoa muito sensível e está sentindo a pressão daqui”, e entregou o girassol para a cantora. Sem mostrar que se abalou, a peoa chamou o influenciador de falso.



Na atividade da noite de domigo, os peões precisavam escolher três participantes para ocupar os púlpitos nomeados com memes de outras temporadas, entre eles: “Tá no Spa”http://afazenda.r7.com/a-fazenda-14/,”Não tenho como defender”, e “Cobra caninana”. Ruivinha achou que foi a mais escolhida para ocupar o espaço “Tá no Spa”, que é comparado a planta no jogo: “Eu sou muito inútil”, lamentou.



A peoa também ficou muito incomodada com Lucas, que a chamou de emocionalmente desequilibrada. Ao ver a cantora chorando, o peão tentou conversar mas não conseguiu: “Não quero falar com você, me decepcionou muito”, desabafou Ruivinha.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.