A FAZENDA: Saiba quem pode ser alvo fácil na formação de Roça desta segunda (20) – A Fazenda

A primeira formação de Roça de A Fazenda 14 promete muito fogo no feno! E o público vai poder acompanhar cada detalhe ao vivo, nesta terça (20), na tela da Record TV.

Depois de uma semana marcada por tretas e confusões generalizadas, os peões especulam sobre possíveis alvos da votação e há quem esteja muito perto da mira.



O Fazendeiro Lucas Santos revelou que ainda está com dúvidas sobre sua indicação, porém, deixou escapar que sente vontade de ver Deborah como a primeira eliminada da temporada. A peoa não poderá ser votada pela sede por estar na Baia.





Votação da sede



Por ter vencido a Prova do Fazendeiro em dupla com Lucas, Pelé Milflows está imune à votação nesta semana, assim como Bia Miranda, que veio do Paiol.



Durante conversas paralelas, Alex, Ingrid, Kerline, Tati e Ruivinha já declararam voto em Tiago, por conta das últimas confusões que rolaram.

Pelé também se desentendeu com o modelo nos últimos dias e, no calor da emoção, chegou a falar que votaria nele. Se realmente seguir o que falou, Tiago poderá totalizar seis votos!



Do outro lado, Bia Miranda, Deolane, Pétala, Thomaz, Tiago, Vini, Bruno e Moranguinho já manifestaram o desejo de votar em Kerline, principalmente depois da treta entre a peoa e Deolane. Assim, ela acumularia oito votos, com grandes chances de ser a mais votada.



Entretanto, André, Bárbara, Iran, Rosi, Shayan e Deborah ainda não revelaram em quem vão votar e podem mudar completamente o cenário que a sede espera.





Baia



O mais votado pela sede terá a importante missão de puxar um dos integrantes da Baia direto para o terceiro banquinho. Nesta semana, estão na Baia: Bruno, Deborah, Moranguinho e Shayan. O colunista, inclusive, disse acreditar que será puxado por Tiago, se o peão for o mais votado. Thomaz foi além e falou que acha que ele será puxado por qualquer pessoa.



Mas, ainda faltarão os Poderes do Lampião para mexerem nessa equação toda. Iran Malfitano venceu a Prova de Fogo desta semana e poderá escolher entre os Poderes da Chama Vermelha e Amarela. A primeira foi decidida pelo público por meio de uma votação no R7.com. Quem ganhá-la poderá anular o voto de até três peões, que deverão votar novamente escolhendo novos alvos, exceto o dono deste poder.



Já o Poder da Chama Amarela só será revelado durante a formação da Roça desta terça-feira (20) e tem tudo para mudar os rumos da noite. Para fechar os rituais da formação da Roça, os peões talvez tenham que enfrentar o temido Resta Um.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.