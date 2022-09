Em conversa com Deborah, Ingrid e Ruivinha de Marte, Shayan analisou a situação desta Roça e revelou: “Se o Vini for, aposto que será eliminado”. Ele também afirmou ter certeza de que Rosi não vai sair. Deborah concordou com o Fazendeiro sobre Vini.



