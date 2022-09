A FAZENDA: Sobe o som! Veja os momentos em que os peões soltaram a voz em A Fazenda 14 – Fotos

Os peões da A Fazenda 14 estão dando um show quando o assunto é cantoria! Cheios de afinação e com um vasto repertório musical, eles animam os dias na sede soltando a voz. Confira os melhores momentos! Reprodução/ Record TV

Ruivinha de Marte surpreendeu todos os colegas e ainda ganhou muito aplausos depois de cantar um sucesso de Whitney Houston. A peoa mostrou sua afinação e uma voz belíssima! Reprodução/ Record TV

Na falta de uma boa playlist tocando no dia a dia, os peões improvisaram! Kerline e Ingrid puxaram o coro com hits de Exaltasamba, MC Marcelly e MC Branquinha. A manhã na sede ficou mais alegre e agitada com a “sonzeira” Reprodução/ Record TV

Ruivinha divertiu Deborah e Ingrid na Casa da Árvore mostrando um talento inusitado: imitar personagens de desenho animado! A cantora soltou a voz reproduzindo algumas músicas clássicas de filmes infantis Reprodução/ Record TV

Pétala também é uma das peoas que está sempre cantarolando alguma música, e com sua empolgação reúne mais vozes para a cantoria. Junto com Pelé Milflows, Bia Miranda e André Marinho, embala hits do rap e do sertanejo na sede Reprodução/ Record TV