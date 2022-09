A FAZENDA: Supertreta, choradeira e carro zero: veja tudo o que rolou na primeira semana de A Fazenda 14 – Fotos

O jogo começou com muito fogo no feno! Os peões viveram momentos intensos na primeira semana, com direito a choro, treta generalizada e dinâmica valendo carro zero quilômetro. É muita adrenalina para um reality só! Logo na pré-estreia de A Fazenda 14, o público acompanhou uma boa dose climão e saia justa durante a primeira dinâmica Antonio Chahestian/Record TV

Na atividade em que paioleiros tiveram que expor suas opiniões sobre os peões, Tiago ficou bastante abalado com as impressões a seu respeito. Magoado, o modelo considerou desistir do programa, mas foi acalmado pelo pessoal da Sede Reprodução/Record TV

E vamos de treta logo nos primeiros dias! Uma das confusões que mais repercutiu até agora foi entre Deolane e Deborah. Após Ellen revelar que a atriz havia contado a ela que sabia de coisas pessoais de Pétala, peoas prometeram tirar a história a limpo. O caso rendeu desentendimentos o dia todo Reprodução/Record TV

No dia seguinte, a briga entre as duas não teve trégua. Deborah e Deolane precisaram ser seguradas durante discussão e não parou por aí, as peoas protagonizaram novos episódios ao longo da semana Reprodução/ Record TV

A primeira Prova do Fazendeiro da temporada exigiu dos peões boa memória e a sorte. Lucas levou a melhor e venceu o primeiro desafio, conquistando o chapéu mais importante do programa Reprodução/Record TV

A pressão para alguns competidores pode ser forte demais. Ruivinha de Marte teve uma crise de choro e teve que ser amparada pelos companheiros Reprodução/Record TV

Bruno também passou por momentos complicados no reality rural. Após confusão com Kerline e Alex, onde foi apontada a exclusão do peão do seu grupo de amigos, o jornalista ficou extremamente abalado. Inconsolado, cogitou deixar o jogo. Alguns dias depois, o peão desabafou com Deborah e, chorando, disse que não está sabendo lidar com as brigas dentro do programa Reprodução/Record TV

E vamos de mais fogo no feno! O clima esquentou entre Deborah e Tiago. Ele escutava Deborah falar sobre Deolane, até que um comentário específico irritou o peão. Ele levantou e saiu revoltado, mas foi confrontado pela atriz. O clima pesou entre os dois e eles começaram a discutir, com diversas trocas de ofensas Reprodução/ Record TV

Com temática japonesa, os peões curtiram a primeira festa da temporada com batalha de dança e muita diversão! Mas, também teve fofoca e até lágrimas! Reprodução/Record TV

Já no pós-festa, o clima de paz foi por água abaixo. Tiago e Thomaz protaganizaram uma supertreta, que acabou envolvendo outros peões, resultando em muita confusão e chororô madrugada adentro. A noite caótica ainda teve uma superbriga envolvendo Kerline, Vini e Alex Reprodução/Record TV