A FAZENDA: Tiago Ramos pede desculpas pelas tretas e punição após noite caótica – A Fazenda

Tiago Ramos foi um dos protagonistas da noite caótica que marcou o pós-festa em A Fazenda 14. O peão gerou uma punição depois de levar bebida da festa para a Sede por incentivo de Alex Gallete na madrugada deste sábado (17). Depois do ocorrido, Thomaz quis saber quem havia cometido a infração e isso deu início a treta entre os até então amigos.



A confusão foi tomando conta da Sede e outros pontos de atrito surgiram, especialmente entre Kerline, Deolane, Vini e Alex.



Na noite do último sábado (17), o ex-namorado da mãe de Neymar resolveu se desculpar com os todos os peões. Durante o jantar, ele contou com a ajuda de Bárbara Borges para chamar a atenção dos colegas e disparou: “Queria pedir, humildemente, para todos vocês desculpas pelo acontecimento de ontem e pela punição. É isso aí. Valeu”.



A atitude de Tiago foi aplaudida por todos, inclusive por Thomaz Costa, com quem começou a grande discussão. Pelé Milflow também vibrou com as palavras do peão: “É sobre isso, cria!”. Já Vini Buttel cutucou: “Que não se repita!”.



Depois de fazer o pronunciamento, o jogador de futebol agradeceu Bárbara pelo apoio. “Se fosse antes, eu não conseguiria fazer isso. Para quem tem o costume de falar em público é fácil, mas para mim não é, me dá um nervoso. Se eu não tivesse pegado o impulso que você me deu, eu não teria falado”, explicou.



Ele continou tentando resolver as pendências deixadas pela madrugada de confusões, e procurou Pétala Barreiros para conversar.



“Quero te pedir desculpas pela maneira que eu falei aquelas coisas, não foi para te atingir, foi porque eu estava muito sozinho”, disse ele.



A peoa afirmou que entendia o que havia acontecido e reforçou seu conselho para ele evitar as bebidas. “Quando você quiser conversar, pode falar comigo. Vou te falar o que sei da vida e tentar te ajudar de alguma forma. Só que eu prefiro me afastar nesses momentos para não me machucar. Mas eu não estou com raiva de você!”, afirmou.



Tiago também conversou com Lucas e Deolane sobre tudo que rolou, e ouviu deles que tanto o jogador quanto Thomaz agiram de forma errada. A advogada aproveitou para comentar que percebeu que ele estava desenvolvendo um sentimento por ela, e ele se explicou.



“Só comentei com o Bruno que a única pessoa que eu realmente me interessaria aqui era você. Eu falei com a Bia quando estávamos sentados na cama e ela me viu te olhando”, justificou.



Já o Fazendeiro, Lucas Santos, revelou que não gostou da forma que o colega o tratou durante a treta, pois ele só queria ajudar. Após o papo, eles fizeram as pazes, mas até quando será que paz vai durar?

















