A FAZENDA: Veja as revelações bombásticas que já rolaram no Paiol de A Fazenda – Fotos

Nesta quinta-feira (15), Adriane Galisteu vai anunciar ao vivo o 21º peão escolhido pelo público no R7.com. Mas, antes disso, vale lembrar que os integrantes do Paiol ou “paioleiros” já movimentaram a sede e geraram muito entretenimento para os fãs de A Fazenda com revelações bombásticas sobre a vida pessoal, polêmicas, desabafos e até planos para o futuro. Confira algumas confissões! Reprodução/Record TV

Bia Miranda explicou aos colegas que havia terminado com o atual namorado e ficou com o ex-jogador Adriano Imperador apenas uma vez. ”Saí com minha mãe e acabei ficando com o Adriano”, revelou. A dançarina ainda disse que está bem resolvida com o companheiro e preferiu não revelar seu nome Reprodução/Record TV

Durante uma atividade na qual o Paiol deveria expor suas impressões sobre os Peões, MC Créu explicou sua desavença com a peoa Moranguinho. ”É uma pessoa que não se deve confiar, que tem falhas de caráter graves, passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos”, revelou o cantor, que não fala com a dançarina há mais de 10 anos. Reprodução/Record TV

Cláudia Baronesa falou sobre sua desistência do Power Couple Brasil. A empresária acrescentou que tomou a decisão junto com o marido, pois o casal se desestabilizou. ”Eu não tenho vergonha de ter desistido, mas estou muito orgulhosa de estar aqui”, afirmou. Reprodução/Record TV

Ao explicar seus planos para o futuro, caso entre no reality rural, Suzi abriu o coração sobre os julgamentos que recebeu na carreira. ”Eu vi esse convite como oportunidade para as pessoas realmente saberem quem é a Suzi”, comentou. Reprodução/Record TV

Bia Miranda também desabafou com os colegas sobre sua relação turbulenta com a mãe. ”Eu permitia o que ela fazia comigo quando morava embaixo do teto dela. Quando eu saí, não permiti mais”, revelou. Durante a ocasião, Baronesa e MC Créu aconselharam a jovem. Reprodução/Record TV