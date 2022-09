A FAZENDA: Veja os principais momentos das brigas que deram o que falar após festa em A Fazenda – Fotos

A Fazenda 14 ainda está na sua primeira semana, mas, mesmo assim, as emoções nunca param (ou acabam) no reality show da Record TV . Depois da primeira festa da temporada , que teve a cultura japonesa como tema, Tiago Ramos, Thomaz Costa, Kerline, Deolane, Alex e Vini protagonizaram discussões acaloradas na madrugada deste sábado (17). Acompanhe os principais momentos na galeria!

Tiago Ramos e Alex levaram itens da festa para a sede, o que é contra as regras do programa, e geraram uma punição. O modelo não gostou da reclamação de Thomaz Costa sobre a situação e disparou uma série de indiretas

Mas, logo depois, Tiago se irritou novamente com Thomaz e afirmou: “Tu tem que saber o que fala”. O ator se manteve calmo e criticou o tom de voz do modelo. “[Fala] baixo”, comentou

Em seguida, Tiago começou a falar em sair de A Fazenda 14 . “Eu já desisti, irmão”, afirmou Tiago em desabafo para André Marinho, Vini e Bruno Tálamo. “Não quero [ficar]. Só quero sair”, reforçou. No fim das contas, o rapaz se acalmou e não tocou mais no assunto

Só que a madrugada reservaria ainda mais tretas para os peões — e para o público, é claro. Kerline detonou a postura dos amigos de Tiago por não terem evitado que ele falasse em desistir do programa. Deolane sentiu a alfinetada e foi tirar satisfação com a influenciadora digital. “Quem erra aqui, é assim. Ninguém passa a mão na cabeça”, gritou a advogada. “Vai embora com ele. Vai junto”, emendou Deolane durante a discussão com Kerline

Reprodução/Record TV