A marca de uma empresa representa a sua história, a qualidade dos seus produtos e, acima de tudo, a confiança dos clientes em relação às suas compras. Por isso que hoje, nós vamos indicar a importância de criar uma marca forte para sua empresa.

A principal finalidade de uma marca, é distinguir os seus produtos dos demais existentes no mercado. Mas, com o surgimento das franquias, o nome da empresa e tudo que ele envolve se tornou um ativo representativo e de grande valor onde, ao ter uma boa administração, pode garantir uma alta lucratividade.

A importância de criar uma marca forte para a sua empresa

Neste artigo, pretende-se justificar a importância de criar uma marca forte na sua empresa, a partir de 3 pontos que são fundamentais. Sendo eles:

A marca forte possui maior competitividade

A marca forte adiciona valor para os produtos da empresa

A marca forte diminui os investimentos nas fases intermediárias de vendas

Assim, a importância de uma marca forte para a empresa se resume nos 3 pontos citados acima e, por isso, detalharemos cada um a seguir..

A marca forte possui maior competitividade

A cada dia que passa, o mercado aumenta a sua competitividade no que se refere a produtos diferenciados e preços mais competitivos. Veja: quantas marcas de farinha de trigo existem no mercado? São todas iguais em sua composição? O que faz um cliente comprar uma marca e deixar de comprar outra, que pode inclusive estar em promoção?

Se a marca da farinha de trigo for forte, ela se sobressairá diante das demais. Por isso, para criar uma marca forte, é preciso entender o seu cliente e produzir a identidade da marca de maneira que ela retrate os valores do cliente no mercado. A identidade da marca passa pelo nome, slogan, estratégias de marketing e na embalagem.

Se a sua atividade tiver finalidade artesanal, a embalagem precisa conter poucas informações e ser minimalista, por exemplo.

A marca forte adiciona valor para os produtos da empresa

Se a marca for forte, é possível adicionar valor para os produtos da empresa, o que favorece uma melhor disposição do preço. Assim, os seus produtos podem ser mais bem posicionados em termos de preço e, dessa forma, qualificar os produtos em outros níveis de comercialização como: valor econômico, standard ou premium.

Veja, se a marca é forte, os seus produtos podem ser considerados como o mercado chama de “produtos de 1ª linha”, e que, mesmo com preços maiores dos concorrentes, possui boa comercialização por causa do renovo do seu negócio..

Essa questão é tão forte que muitos fabricantes fabricam os próprios produtos de “2ª linha” para competir com a concorrência, inclusive utilizando um outro nome e também uma outra identidade.

Sendo assim, tem tudo a ver com a decisão de compra do cliente, pois ele até compra marcas que considera inferiores, mas o seu sonho de consumo é adquirir produtos de marca forte. Por exemplo: o desejo de consumo de muitas das mulheres é possuir uma bolsa da marca Prada. A consumidora até pode comprar outras que considera inferiores, mas, quando ela tiver dinheiro suficiente, certamente irá em busca da bolsa dos sonhos: a Prada.

A marca forte diminui os investimentos nas fases intermediárias de vendas

Quando a marca é forte, os distribuidores e fornecedores que estão associados a ela, usam esse fator como forma de propaganda. Veja um exemplo: a marca Apti, de Chapecó (SC), possui um distribuidor/representante no estado do Maranhão. Ele comercializa todos os produtos da marca, em mercados e minimercados de bairro e em sua propaganda, utiliza o nome do produto como sendo associado à sua marca.

Vimos esse fato também em times de futebol. As marcas de produtos esportivos pagam fortunas para ter uma estampa na camiseta do time de futebol escolhido. Se for a seleção brasileira, então, inserir o nome do seu negócio nesta camisa para ter sua marca atrelada ao esporte, são pequenas fortunas investidas.

Assim, em vez da seleção brasileira possuir custos com fornecedores para a compra de material esportivo e depois revendê-las. Ela ganha muito dinheiro sem fazer esforço.

Por fim, concluímos então, que uma empresa possuir uma marca forte, tem muitas vantagens e a sua lucratividade tende a aumentar exponencialmente. É de extrema importância construir uma marca forte que se identifique com o cliente que compra o produto de renove, além de possuir classificação de qualidade em consequência.

Esperamos que com o post de hoje você saia com novas ideias e inspirado para tornar o seu negócio uma marca realmente forte no mercado!