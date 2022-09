Aberto o edital do Concurso Guarda Municipal Laranjal Paulista SP; confira detalhes!

A prefeitura de Laranjal Paulista, São Paulo, abriu mais um edital para o concurso Guarda Municipal Laranjal Paulista SP com disponibilidade de 9 vagas mais formação de cadastro reserva. Os interessados podem se inscrever até o dia 03 de outubro pelo site da empresa Avança SP, banca que vai comandar o certame. A taxa cobrada é de R$ 50. Veja a seguir sobre os requisitos para o cargo.

Vagas e atribuições

Das oportunidades um total de 9 vagas imediatas, 1 é para o sexo feminino. Para se inscrever, o requisito mínimo é nível médio, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação AB. O salário oferecido pela Guarda da cidade é de R$ 1.508,67, mais 30% de periculosidade e R$ 500,00 de vale-alimentação, totalizando R$ 2.461,27. O profissional pode trabalhar em vários turnos a depender da necessidade da prefeitura do município, em formato de escala.

Provas concurso Guarda Municipal Laranjal Paulista SP

O certame vai contar com algumas etapas. Entre elas, a prova objetiva que conta com 40 questões e está marcada para o dia q8 de dezembro. Essa é dividida de acordo com as disciplinas: língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, conhecimentos gerais e atualidades, noções de informática e conhecimentos específicos.

Além disso, outras fases serão cobradas:

Teste de aptidão física;

Prova prática de direção veicular;

Avaliação psicológica específica e exame médico específico;

Investigação social;

Programa de Formação.

O teste de aptidão física vai contar com as seguintes etapas:

Correr 50 metros em até oito segundos e cinco décimos se do sexo masculino ou até nove segundos e cinco décimos se do sexo feminino;

Flexão de braço: 20 repetições para sexo masculino e 15 repetições para sexo feminino;

Teste de flexão abdominal: 30 repetições para sexo masculino e 25 repetições para sexo feminino;

Corrida de 12 minutos: 2.500 metros para sexo masculino e 2.000 metros para sexo feminino.

A validade do concurso Guarda Municipal Laranjal Paulista SP será de dois anos, podendo prorrogar por igual período, a depender da necessidade da prefeitura. Os gabaritos serão disponibilizados no dia 18 de dezembro. Vale lembrar que os locais de prova serão divulgados no dia 09 de dezembro.