A ACHÉ é uma das empresas brasileiras em busca de colaboradores que possam agregar ainda mais sucesso em todas as atividades disponíveis. Com várias oportunidades de emprego, a companhia divulgou chances para diversas regiões do Brasil.

ACHÉ abre 128 vagas de emprego pelo país

Na busca de profissionais qualificados, a ACHÉ está contratando pessoal para fazer parte da equipe de sucesso, recebendo salários compatíveis com o mercado e estabilidade financeira por meio de registro em carteira. Veja quais são os cargos disponíveis, a seguir.

Propagandista Vendedor – Governador Valadares/MG

Propagandista Vendedor – Ipatinga/MG

Estágio em Engenharia Mecânica (Unidade de Guarulhos)

Analista de Garantia da Qualidade Pleno – Foco em Qualificação de Equipamentos

(Unidade de Guarulhos)

Propagandista vendedor ( São José/SC )

Jovem Aprendiz 2023 (Unidade São Paulo)

Jovem Aprendiz 2023 (Unidade de Guarulhos)

Propagandista Vendedor – Belo Horizonte

Propagandista Vendedor (Florianópolis/SC)

Propagandista vendedor

Estágio em Controle de Qualidade (Unidade Goiás)

Analista Desenvolvimento Analítico Júnior com foco em Estabilidade Registro (Unidade Guarulhos)

Estágio em PCP (Unidade de Guarulhos)

Propagandista Vendedor Natal / RN

Vendedor (Farmácia)

Analista de Marketing Júnior – Unidade Guarulhos

Propagandista Vendedor – Curvelo/MG.

Veja também: Mercedes-Benz abre vagas de emprego pelo país

Como efetuar a inscrição

Para se candidatar a um dos cargos disponíveis na ACHÉ, os interessados podem clicar na página de inscrição e cadastrar-se, de acordo com as exigências da função almejada. É importante lembrar que em algumas oportunidades será necessário apresentar experiência no cargo.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas brasileiras.