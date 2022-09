Adidas tem NOVAS vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Adidas é uma marca enraizada no esporte, proporcionando inúmeros equipamentos e acessórios importantes para o desenvolvimento de muitos atletas. Acompanhe todas as informações sobre as vagas de emprego divulgadas pela empresa, disponíveis pelo Brasil.

Adidas abre vagas de emprego pelo Brasil

A Adidas está buscando profissionais dispostos a complementar equipe de sucesso, e torna disponível ao seus colaboradores uma remuneração compatível com o mercado de trabalho, bem como benefícios e o registro em carteira. Veja, a seguir, quais são os cargos disponíveis neste momento pela empresa.

AUXILIAR DE LOJA – Campo Largo/PR;

Banco de Talentos /// Diversidade – Barueri/SP;

Subgerente de loja – Alexânia/GO;

Líder de Equipe de Vendas – Campo Largo/PR;

Manager Media Activation – BARUERI;

Subgerente de loja – Campo Largo/PR;

TEAM LEADER – Itaquaquecetuba/SP;

VENDEDOR – Campo Largo/PR;

Gerente de Loja;

Gerente de Loja – Arujá/SP;

Manager Affiliates Marketing – BARUERI.

Como participar do Processo Seletivo

Os interessados em uma das oportunidades da Adidas podem encontrar informações sobre os critérios exigidos e acesso à inscrição diretamente no site. É imprescindível que os candidatos sejam proativos e apresentem experiência nas funções em que este seja um critério obrigatório.

