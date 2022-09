Ainda consigo participar do Auxílio Taxista?

Na última terça-feira (30), o Governo Federal realizou a segunda rodada de pagamentos do Auxílio Taxista. Na ocasião, mais condutores profissionais foram incluídos, deixando uma dúvida nos taxistas que ainda não participam do programa: Ainda posso receber o benefício?

De acordo com o Ministério do Trabalho, a resposta é sim. Porém, as chances para participar do programa não são altas, isso ocorre devido aos outros projetos sociais do governo. Além disso, é preciso considerar a seleção de taxistas conforme as regras de cada município.

Auxílio Taxista

O Auxílio Taxista está previsto na chamada PEC dos Benefícios, aprovada pelo Congresso Nacional no mês de julho. A medida liberou R$ 41 bilhões para União.

O valor mensal do benefício é de R$ 1 mil, mas a primeira e segunda liberação contam com um repasse duplicado, referente ao mês de julho e agosto respectivamente.

Como funciona o processo?

Não há inscrição direta para participar do Auxílio Taxista. A prefeitura de cada município é a responsável por enviar as informações necessárias de cada taxista registrado em sua base de dados.

Na primeira rodada foram contemplados os taxistas registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou que tenham alvarás expedido até 31 de maio, que tiveram as informações enviadas pelas prefeituras entre 25 de julho e 2 de agosto.

Já na segunda etapa, receberam o Auxílio Taxista os profissionais que foram indicados entre os dias 5 a 15 de agosto. Em ambos os casos, os beneficiários recebem um total de R$ 2 mil.

Contudo, para conseguir, ainda, ser beneficiado pelo programa, a prefeitura deve enviar os dados ao governo entre 20 de agosto e 11 de setembro. Neste caso, não haverá pagamento de parcelas retroativas.

Como saber se serei contemplado?

Para saber se vai receber o benefício, basta acessar o Portal Emprega Brasil usando CPF e senha da plataforma gov.br. No site, basta ir na opção “Consulta do Benefício TAC-Taxista”.

Como sacar o benefício?

Os motoristas podem sacar o auxílio pelo aplicativo Caixa Tem, no prazo de até 90 dias. Caso contrário, os valores retornarão aos cofres da União. Pela plataforma também é possível pagar contas e boletos, realizar compras online com o cartão de débito virtual, ou presenciais com o QR Code.

Por sua vez, o saque em espécie é feito em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas, ou correspondentes bancários Caixa Aqui, com o código de saque gerado no app da Caixa.

Calendário do Auxílio Taxista

1ª e 2ª parcela: 16 de agosto;

1ª e 2ª parcela: 30 de agosto* (data de repescagem para os taxistas cadastrados após o dia 16/08);

3ª parcela: 24 de setembro;

4ª parcela: 22 de outubro;

5ª parcela: 26 de novembro;

6ª parcela: 17 de dezembro.