AINDA é possível sacar saldo esquecido do Fundo de Garantia: consulte e descubra se você possui DIREITO

Atualmente, uma grande quantidade de trabalhadores possui o saldo esquecido no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), você sabia? A princípio, o Governo estima que os cidadãos esqueceram um montante equivalente a R$ 8 bilhões do benefício, ou seja, com os depósitos da Caixa, muita gente se esqueceu de sacar os valores do FGTS! O calendário de pagamentos já chegou ao fim em junho, mas os trabalhadores ainda podem garantir acesso aos valores.

A novidade pegou muitos cidadãos de surpresa, sobretudo quem possui carteira assinada. Afinal de contas, quem não gostaria de ganhar um valor extra neste fim de ano? Nesse sentido, explicamos abaixo quem pode receber os pagamentos, como consultar o saldo do benefício, e por fim, como fazer o saque dos valores. Desde já, adiantamos que os titulares dos valores têm até o dia 15 de dezembro para sacar as quantias.

PIS 2022: Pagamento de até R$ 1.212 é LIBERADO HOJE (26/09)?; veja quem recebe e o calendário

Ainda é possível sacar o dinheiro; Caixa paga até R$1 mil no FGTS

Em primeiro lugar, é importante deixar claro que o termo FGTS, para quem não sabe, significa “Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”. O benefício foi originalmente criado no ano de 1966, e tem o papel de proteger os trabalhadores que passam por uma demissão sem justa causa. Os empregadores realizam o depósito na Caixa todos os meses em nome de cada funcionário e essas quantias podem ser acessadas em situações específicas, como, por exemplo, demissão, situações de calamidade (como em enchentes e vendavais), saque-aniversário, extraordionário, entre outras.

No caso específico do saque extraordinário, os depósitos dos valores foram feitos pela Caixa Econômica Federal entre os meses de abril e junho de 2022. Portanto, podem ter acesso ao saldo esquecido todos os trabalhadores que receberam o depósito mas ainda não movimentaram os valores. A solicitação do saque pode ser realizada até o dia 15 de dezembro. O pagamento é de R$ 1 mil para cada trabalhador.

O Governo Federal liberou mais de R$ 30 bilhões a fim de viabilizar o saque para cerca de 43,7 milhões de brasileiros com direito a nova modalidade. Ademais, é importante ressaltar que o retorno dos valores para quem não resgatou, ao menos uma parte, já começou.

Solicitação

Vale ressaltar que aqueles que não movimentarem os valores em um prazo de 90 dias, a contar da data do depósito, terão o dinheiro de volta as contas do FGTS, de forma corrigida. Neste caso, se o trabalhador esqueceu do prazo e ainda deseja sacar os recursos, deverá solicitá-los a Caixa.

“Os trabalhadores que tiverem os recursos retornados automaticamente para a conta de FGTS, em razão da não movimentação dos valores, e ainda desejarem o crédito do Saque Extraordinário, têm até 15/12/2022 para realizar a solicitação pelo App FGTS. Após a solicitação, o crédito será feito na conta digital do CAIXA Tem em até 15 dias”, afirmou o banco em nota.

Como consultar o saldo esquecido do Fundo de Garantia?

Confira o passo a passo de como realizar a consulta pelos dois canais:

Pelo site:

Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar”; Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque do FGTS e como ocorrerá o procedimento.

Pelo aplicativo:

Baixe ou atualize o aplicativo do FGTS caso já tenha; Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque”; Para finalizar, clique em “Confirmar”.

Contudo, há um prazo para que os valores sejam sacados, até 15 de dezembro deste ano