AirPods perdidos/roubados? Maneiras de encontrar seus AirPods ou AirPod Case

Com um ajuste confortável, som decente, cancelamento de ruído ativo e um conjunto robusto de recursos, incluindo o som surround virtual da Apple, o Apple AirPods Pro continua sendo os principais fones de ouvido sem fio verdadeiros, apesar de seu lançamento em 2019.

AirPods são algo que todo mundo quer comprar. Mas, devido ao seu alto alcance, nem todos conseguem obtê-lo. No entanto, quem compra os AirPods da Apple sempre tem medo de receber um estojo de AirPods fora do lugar.

Bem, em uma situação miserável, se você perdeu o caso, não se preocupe, pois temos algum tipo de solução para encontre seus AirPods ou AirPod Case perdidos. Portanto, se por acidente você perdeu seus AirPods ou o AirPods Case, verifique os métodos mencionados abaixo como encontrar meu estojo Airpods.

Onde devo procurar se meus AirPods estiverem ausentes em lugares diferentes?

Usando o Find my App, você ainda pode localizar AirPods perdidos se estiverem a 30 pés de distância dos estojos de carregamento, mas somente se não estiverem nos estojos de carregamento. No entanto, infelizmente, o local só pode ser visto de uma vez.

Você pode localizar um AirPod usando o mapa ou reproduzindo o som do dispositivo. Coloque o AirPod encontrado no estojo de carregamento e atualize seu Find my App para rastrear o outro AirPod ausente.

Como encontrar meu estojo AirPods perdido usando meu iPhone?

Desde que foram introduzidos, sempre houve uma dúvida sobre como acompanhar os AirPods. Se você perder o estojo com os AirPods dentro ou não, existem várias maneiras de encontrá-lo. Então, não se preocupe; você pode simplesmente seguir estes métodos para saber como encontrar seu estojo AirPods:

Caso 1: encontre seu estojo AirPods com seus AirPods neles

Você pode encontrar seu estojo AirPod perdido com ou sem os AirPods usando as etapas mencionadas abaixo. Portanto, aqui está um guia simples para ajudá-lo a localizar seu estojo AirPods e AirPods se você os perder ou extraviar.

Inicialmente, você deve ter que iniciar o Encontre meu aplicativo para iPhone no seu iPad, iPhone ou mac. Agora, você obterá uma lista de dispositivos emparelhados. Selecione os AirPods . Em seguida, o aplicativo mostrará a localização exata de seus AirPods, incluindo detalhes como data e hora em que foram vistos pela última vez.

Você pode reproduzir um som tocando no botão reproduzir um som e ajustando o volume para torná-lo audível. Agora você pode parar de procurar seus AirPods depois de encontrá-los.

Caso 2: encontre apenas o estojo do AirPods

As pessoas costumam nos perguntar como encontrar meu estojo AirPods quando apenas o estojo AirPods está fora do lugar. Portanto, quando seus AirPods são perdidos sem o estojo, pode ser muito difícil localizá-los, pois o aplicativo Find my iPhone localiza o chip H1 nos AirPods e não o estojo. No entanto, se você ainda não conseguir encontrar seu estojo AirPods perdido, aqui estão algumas etapas que você pode seguir para recuperá-lo.

Vamos para Encontre meu iphone e verifique a lista de dispositivos emparelhados. Agora, se a luz verde começar a piscar nos AirPods, isso indica que está próximo. Enquanto isso, se você perceber que ele pisca uma luz cinza, isso indica que o gabinete do AirPod está longe de você. No entanto, infelizmente, o aplicativo Find My iPhone não pode encontrar a localização exata, pois está longe de você. Portanto, você deve comprar novos casos que custam cerca de US $ 69.

Caso 3: Encontre um caso de AirPods morto e perdido

O Find My App mostrará a última localização conhecida do seu estojo AirPods, mesmo que seu estojo esteja sem bateria há muito tempo porque você o perdeu. Enquanto seus AirPods estiverem sem bateria, eles não reproduzirão som, portanto, verifique todos os cantos ao redor do último local conhecido.

Caso 4: encontre um estojo de carregamento AirPods perdido sem wifi ou sinal de celular

O Find my App não requer um sinal de Wi-Fi para localizar seus AirPods, portanto, você não precisa de um sinal para ver a localização deles. Você pode definir o find my network no seu estojo AirPod abrindo o aplicativo Configurações, iniciando o Find my App, tocando no seu dispositivo AirPod e ligando-o.

Caso 5: encontre um estojo AirPod usando um aplicativo Find My iPhone mais antigo

Muitos usuários me perguntam como encontrar meu estojo do Airpods usando o aplicativo encontrar meu iPhone mais antigo. Então, aqui está a resposta, encontrar seu estojo AirPods perdido ainda é possível se você estiver usando uma versão mais antiga para encontrar meu iPhone. Para emparelhar seus AirPods, toque no nome do AirPod na guia da lista de dispositivos emparelhados.

A última localização do caso será exibida no mapa assim que você tocar nele. No entanto, um estojo AirPod com um ponto verde próximo ainda está carregado e próximo. O ponto cinza, por outro lado, indica que o dispositivo está offline ou fora do alcance do Bluetooth.

Ao tocar no ícone de ações, você verá a direção geral em que o estojo de carregamento dos AirPods foi visto pela última vez. Você pode usar isso para localizar seus AirPods. Você pode localizá-los rapidamente tocando som quando estiver por perto.

Em alguns casos, um ponto cinza pode aparecer no gabinete do AirPods; nesse caso, você ainda pode rastrear a localização geral tocando no ícone do carro enquanto procura, mas não poderá reproduzir nenhum som ao mesmo tempo.

Existe uma maneira de encontrar AirPods usando som?

Ao abrir o aplicativo Find my iPhone, escolha seus AirPods na guia da lista de dispositivos pareados para encontrar seus AirPods perdidos usando o som. Você pode reproduzir um som de AirPods tocando no botão de reprodução quando uma luz verde aparecer ao lado do nome do estojo para seus AirPods.

Encerrar | Encontre o estojo AirPods

É uma coisa muito pior perder os AirPods e o estojo dos AirPods, mesmo em sonhos. No entanto, como sabemos, quando um Airpod sai de um alcance de 40 pés, ele aparecerá em cinza no aplicativo Find my iPhone, indicando que desapareceu ou é muito difícil de encontrar.

Portanto, se você perdeu o estojo do AirPods dentro do alcance de 40 pés, talvez seja possível encontrá-lo. Mas, como os métodos mencionados anteriormente neste guia, esperamos que você aplique essas correções e agora consiga encontrar seu gabinete AirPods. Então, é isso do nosso lado. No entanto, caso você queira mais informações, comente abaixo e nos avise.

