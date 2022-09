AkzoNobel recebe inscrições para programa de estágio

A AkzoNobel, multinacional holandesa de tintas e revestimentos, está recebendo inscrições para seu programa de estágio 2023, que visa recrutar estudantes do ensino superior para as unidades em São Paulo (SP) Morumbi, Santo André (SP), Mauá (SP) e São Bernardo do Campo (SP).

Podem se candidatar estudantes matriculados nos cursos de Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação, Matemática, Estatística, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas, no horário noturno e formação prevista para junho de 2025. Os candidatos deverão ter, ainda, conhecimento e habilidade no Pacote Office e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, em horário a combinar.

O programa tem duração de até dois anos, período no qual os contratados terão a oportunidade de aprimorar a experiência em sua área de interesse. A iniciativa tem por objetivo a capacitação completa e real dos participantes, que contarão com treinamentos e capacitações com foco no desenvolvimento de diferentes competências e soft skills, como visão estratégica, relacionamento interpessoal, habilidades de comunicação, administração de tempo, capacidade de adaptação, potencial criativo e gestão de projetos.

A empresa oferece bolsa auxílio e uma série de benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, restaurante no local (para unidades fabris) ou vale refeição para unidade do Morumbi, vale alimentação no final de ano, desconto nas compras de tintas decorativas, Programa de Desenvolvimento Estruturado, parceria com o Gympass, bolsa-estudo de idioma (inglês) e ônibus fretado (disponível para as unidades de Mauá, São Bernardo e Santo André) ou vale transporte ou estacionamento no local.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 30 de setembro para se candidatar pelo site www.vagas.com.br/v2428177. A seleção será dividida em etapas, que incluem triagem inicial, dinâmica de grupo online e entrevista com gestores para os finalistas.