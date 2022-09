ALERTA: mais uma TEMPESTADE chega ao Brasil e deve atingir quase 200 CIDADES; confira

O alerta sobre as tempestades segue durante toda esta terça-feira, 27 de setembro. A princípio, a lista de cidades já está disponível para consulta dos brasileiros. Veja!

Os alertas abrangem as regiões do Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Campo das Vertentes, Oeste e Zona da Mata. O volume de chuvas esperado é entre 50 a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h, queda de granizo e trovoadas. Contudo, o mais preocupante são as quedas de granizo.

Para proteção das tempestades, recomenda-se, em caso de rajadas de vento, não ficar embaixo de árvores. Além disso, é possível obter informações junto à Defesa Civil e também junto ao Corpo de Bombeiros.

Quais cidades podem sofrer com as tempestades hoje?

Estão em alerta de tempestade as cidades de Água Comprida, Albertina, Alfenas, Alpinópolis, Alterosa, Andradas, Araguari, Araporã, Araxá, Arceburgo, Areado, Bandeira do Sul, Boa Esperança, Bom Jesus da Penha, Bom Repouso, Borda da Mata, Botelhos, Brazópolis, Bueno Brandão, Cabo Verde, Cachoeira de Minas, Cachoeira Dourada, Caldas, Camanducaia, Cambuí, Cambuquira, Campanha, Campestre, Campina Verde, Campo do Meio, Campo Florido, Campos Gerais, Canápolis, Capetinga, Capinópolis, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Rio Claro, Carneirinho, Carvalhópolis, Cássia, Centralina, Claraval, Comendador Gomes, Conceição da Aparecida, Conceição das Alagoas, Conceição das Pedras, Conceição do Rio Verde, Conceição dos Ouros, Congonhal, Conquista, Consolação, Coqueiral, Cordislândia, Córrego do Bom Jesus, Cristina, Delfim Moreira, Delfinópolis, Delta, Divisa Nova, Dom Viçoso, Elói Mendes, Espírito Santo do Dourado, Estiva, Estrela do Sul, Extrema, Fama, Fortaleza de Minas, Fronteira, Frutal, Gonçalves, Guapé, Guaranésia, Guaxupé, Gurinhatã, Heliodora, Ibiraci, Ibitiúra de Minas, Ilicínea, Inconfidentes, Indianópolis, Ipiaçu, Ipuiúna, Iraí de Minas, Itajubá, Itamogi, Itamonte, Itanhandu, Itapagipe, Itapeva, Itaú de Minas, Ituiutaba, Iturama, Jacuí, Jacutinga, Jesuânia, Juruaia, Lambari, Limeira do Oeste, Machado, Maria da Fé, Marmelópolis, Monsenhor Paulo, Monte Alegre de Minas, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Monte Sião, Munhoz, Muzambinho, Natércia, Nepomuceno, Nova Ponte, Nova Resende, Olímpio Noronha, Ouro Fino, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Passos, Pedralva, Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Piranguçu, Piranguinho, Planura, Poço Fundo, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Pouso Alto, Prata, Pratápolis, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Santana da Vargem, Santa Rita de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Santa Vitória, São Francisco de Sales, São Gonçalo do Sapucaí, São João Batista do Glória, São João da Mata, São José da Barra, São José do Alegre, São Lourenço, São Pedro da União, São Roque de Minas, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Rio Verde, São Tomás de Aquino, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, Soledade de Minas, Tapira, Tocos do Moji, Toledo, Três Corações, Três Pontas, Tupaciguara, Turvolândia, Uberaba, Uberlândia, União de Minas, Varginha, Veríssimo, Virgínia e Wenceslau Braz.