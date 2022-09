Amaggi abre 100 vagas de emprego pelo país

Referência em geração de energia, a empresa Amaggi divulgou novas cem posições de trabalho para serem preenchidas em cidades brasileiras. As oportunidades abrangem diferentes áreas da companhia, e para tornar-se um dos colaboradores será fundamental atender todos os critérios estabelecidos da função, além de morar em regiões onde a companhia está contratando. Continue lendo e veja mais detalhes.

Amaggi anuncia novas oportunidades em cidades do Brasil

A empresa nacional Amaggi, referência em produção, comercialização de grãos e geração de energia, é um destaque no desenvolvimento sustentável. Buscando por novos colaboradores, a companhia divulgou um novo processo seletivo, que abrange diferentes áreas e cidades para atuação. Confira abaixo as posições disponíveis para o cadastro, como anunciado na plataforma VAGAS:

Engenharia Financeira — Estagiários — Mato Grosso;

Operadores de Armazém nível Pleno — Ipiranga do Norte;

Operadores de Armazém nível Pleno — Matupá;

Operadores de Caldeira nível Pleno — Mato Grosso;

Desenvolvedores Mobile — Analista de Sistemas nível Pleno — Mato Grosso;

Analistas de Apoio a Gente — Mato Grosso;

Mecânico nível Júnior — Itacoatiara;

Assistente técnico agricultura digital — Querência;

Líder setor de Manutenção — Sapezal;

Analista de Contrato Regulatório — Cuiabá;

Líder em Manutenção Mecânica — Corumbiara;

Líder Mantenedor — Sapezal;

Coordenador nível Técnico — Querência;

Porteiro — Porto Velho;

Analista Apoio e Gente — Itacoatiara;

Coordenador de Produção Industrial — Itacoatiara;

Laboratorista nível Sênior — Sapezal;

Assistente de Transporte Rodoviário — Sapezal.

Como cadastrar seu currículo

Para se cadastrar em uma das oportunidades da empresa Amaggi, os interessados devem acessar o site de inscrições e preencher sua ficha de cadastro atentamente, incluindo todos os campos obrigatórios.

