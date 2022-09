Americanas tem vagas de emprego remoto e no Rio de Janeiro

A Americanas, empresa que já nasceu gigante e com pessoas no centro de tudo, anuncia vagas de emprego remoto e no Rio de Janeiro. A companhia acredita que a diversidade contribui com diferentes visões de mundo e enriquece o trabalho, com o compromisso de promover um ambiente cada vez mais inclusivo, acolhedor e diverso. Veja como se inscrever.

Americanas anuncia oportunidades de emprego

A Americanas, companhia que pelo sétimo ano consecutivo, conquista a carteira do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), divulga oportunidades de emprego no Rio de Janeiro e remoto. Dentre os cargos, estão:

Advogado(A) Contencioso Civil Junior;

Advogado(a) Tributário Pleno;

Advogado Júnior | Jurídico;

Agente de Relacionamento (PCD);

Analista Comercial Jr.;

Analista Comercial Jr. | B2B CAPEX;

Analista Comercial Junior | Comercial;

Analista Comercial Junior | VEM;

Analista Comercial Júnior | Vestuário;

Analista Comercial Pleno;

Analista Comercial Pleno | Abastecimento;

Analista Comercial Pleno | Vestuário;

Analista Comercial Sênior | VEM;

Analista de Abastecimento Comercial Junior;

Analista de Abastecimento Jr. | Abastecimento;

Analista de Abastecimento Pleno | Abastecimento;

Analista de Comercial Junior | Setor Fraldas;

Analista de Dados Sênior | BEE Analista de Inteligência de Negócio Jr. | VEM;

Analista de Inteligência de Negócios Jr l Plataforma de Dados;

Analista de Inteligência de Negócios Júnior (Dados) | Rentabilidade;

Analista de Inteligência de Negócios PL;

Analista de Negócios Pleno;

Analista de Qualidade Sr;

Analista de Suporte a Sistemas Junior | TI Operações;

Analista Financeiro Jr. |Controles Internos – Pagamentos;

Analista Fiscal Júnior | Fiscal;

Banco de candidatos – PCD;

Banco de Talentos – PCD;

Coordenador(a) CRM | Marketing.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades de emprego disponíveis na Americanas, os candidatos precisam acessar o link de participação, atentar-se a todos os requisitos e anexar o currículo.

