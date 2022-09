Americas Health abre NOVOS empregos pelo país

A empresa Americas Health divulgou algumas vagas de trabalho em certas cidades do Brasil como Goiânia, Rondonópolis no Mato Grosso e Barreiras na Bahia. Veja, a seguir quais são os cargos ofertados e descubra como enviar o seu currículo.

Americas Health tem vagas de emprego pelo Brasil

Para todas as vagas é necessário experiência anterior na área, mas há oportunidade para Jovem Aprendiz, que precisa ter entre 14 e 24 anos e Ensino Médio completo ou ainda estar cursando. Confira abaixo quais foram os cargos divulgados pela empresa e observe a seguir como enviar o seu currículo.

Analista de Contas a Receber;

Jovem Aprendiz;

Analista de Tecnologia- Tasy OPS;

Gerente Jurídico;

Coordenador de Assistência.

Como se candidatar

Para enviar o seu currículo para uma das oportunidades da empresa Americas Health que informamos, o primeiro passo é entrar na página de inscrição.

Em seguida, escolha o cargo que te chamou atenção, leia com cuidado as atribuições e os requisitos para descobrir se o seu perfil é o indicado e em caso positivo, clique no botão que diz “Candidatar-se para vaga” no topo ou no fim do site.

Após isso, será necessário a criação de um cadastro na plataforma se esta for a sua primeira visita. Para facilitar este processo, o site permite entrar com uma conta do e-mail da Google, do Facebook ou do LinkedIn.

Depois basta concluir o seu perfil e aguardar que a empresa entre em contato. Não esqueça de sempre verificar o seu e-mail para não perder a entrevista.

