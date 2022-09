Apoiadores de Bolsonaro realizam carreata neste sábado (24), em Piaçabuçu

No próximo dia 24 de setembro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, realizarão em Piaçabuçu uma carreata em apoio a candidatura à reeleição do Capitão. O ato terá início a partir das 18 horas com concentração no calçadão, localizado no centro da cidade, com saída prevista para pouco depois desse horário, saindo os veículos em direção ao distrito do Pontal do Peba.

O evento tem como finalidade exclusiva, mostrar a força do presidente no município ribeirinho e para esse ato os envolvidos irão de forma voluntária. Até o momento quatro paredões de som já confirmaram participação.