Após prorrogação, Inep encerra período de inscrição do Encceja Exterior 2022

Após prorrogação, o período de inscrição para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) Exterior 2022 termina nesta sexta-feira, dia 9 de setembro. Inicialmente, as inscrições seriam encerradas no último sábado (3), mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou o prazo.

Desse modo, as pessoas que moram fora do país poderão se inscrever até hoje. O novo prazo também vale para as solicitações de atendimento especializado e de tratamento pelo nome social. As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do Sistema Encceja Exterior.

Conforme as regras definidas pelo Ministério da Educação (MEC), para participar do Encceja, é preciso ter a idade mínima de 15 anos completos para o Ensino Fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do Ensino Médio, na data do exame.

Provas do Encceja Exterior

A aplicação das provas está marcada para o dia 27 de novembro deste ano. De acordo com o Inep, o exame será aplicado em 12 países. São eles: Alemanha, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, Portugal, Reino Unido, Suíça e Suriname.

A composição das provas do Encceja varia de acordo com o nível de certificação buscado pelo estudante: Fundamental ou Médio. Ensino Fundamental: 30 questões de Ciências Naturais e Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, História e Geografia, e Redação.

Ensino Médio: 30 questões de Ciências da Natureza e Matemática, Redação e Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. Encceja Exterior PPL A aplicação do Encceja Exterior PPL, para pessoas privadas de liberdade ou no cumprimento de medida socioeducativa, acontecerá do dia 28 de novembro a 9 de dezembro. Nesse caso, a aplicação será feita apenas em unidades prisionais do Japão. Veja detalhes no edital do Encceja Exterior